Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Amasya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 1 çocuk hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Giresun'dan İstanbul'a giden H.G. (41) kullandığı 34 TK 1539 plakalı hafif ticari araç, Kışlacık mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Araçtaki sürücünün kızı E.N.G (8) kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile eşi F. (33), çocukları H.İ. (4) ile M.İ.G.(11), sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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