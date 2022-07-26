Ardahan’da yağışların ardından havanın ısınmasıyla rengarenk çiçek tarlaları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

[Fotoğraf: İHA]

Kurak geçen bir yılın ardından kışın yoğun kar yağışı ve ilkbaharda yağan yağmurlarla yeşeren Göle ve Ardahan’daki tarla, mera ve ovalar; farklı renk tonlarında çiçeklere büründü.

[Fotoğraf: İHA]