Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 13:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ardahan'da doğa rengarenk çiçeklerle kaplandı
Ardahan’da bu yıl ilkbahar ve yaz aylarında yaşanan yağışların etkisi; tarla, mera ve ovalardaki bitki çeşitliliğiyle kendini gösterdi. Bölgenin bereketli topraklarıyla ünlü Ardahan Ovası'nda tabloyu andıran görüntüler oluştu.
Ardahan’da yağışların ardından havanın ısınmasıyla rengarenk çiçek tarlaları kartpostallık görüntüler oluşturdu.
[Fotoğraf: İHA]
Kurak geçen bir yılın ardından kışın yoğun kar yağışı ve ilkbaharda yağan yağmurlarla yeşeren Göle ve Ardahan’daki tarla, mera ve ovalar; farklı renk tonlarında çiçeklere büründü.
[Fotoğraf: İHA]
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