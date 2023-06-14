Amasya'da "Çocuk Şenliği" yapıldı

Bahçeleriçi Semt Sahası ve Hızırpaşa Mahallesi Kapalı Spor Salonu'nda dört gün süren şenlikte yüzlerce çocuk doyasıya eğlendi. Aileleri ile şenlik alanına gelen çocuklar kaliteli ve eğlenceli zaman geçirdi.

Gökmedrese Şehit Şenay Aybüke Yalçın İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Yade Ercenik, "Buraya eğlenmeye ve stres atmaya geldim. Çok eğleniyorum" dedi.

Müftü Mehmed Tevfik Ortaokulu 2. sınıf öğrencisi Azra Gümüş de "Çok güzel bir etkinlik. Buraya okul çıkışı ailemle geldim" diye konuştu.

Şenlik organizatörü Erhan Akgül, festival kapsamında Amasya'ya ikinci gelişleri olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Amasya Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk festivaline çok sayıda katılım oldu. Katılım sağlayan çocuklara ve ailelerine teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha güzel havalarda yaparız bu şenliği"