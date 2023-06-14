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Güncel
İHA 14.06.2023 16:31

Isparta Belediyesi Yaz Spor Kursları başlıyor

Isparta Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü bu yazın da okulların kapanmasıyla birlikte çeşitli yaş gruplarına yönelik ücretsiz futbol, güreş ve bocce kursları düzenleyecek. Kurs başvuruları 22 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

Isparta Belediyesi Yaz Spor Kursları başlıyor

Isparta Belediyesi, çocukların ve gençlerin yaz tatilini spor yaparak geçirmeleri amacıyla bu yıl da yaz spor kursları düzenliyor.

Futbol, güreş ve bocce alanlarında düzenlenecek kurslara başvurular başladı. 22 Haziran 2023 mesai bitimine kadar müracaatlar bizzat belediye Halı Sarayı eski düğün salonu yanındaki Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne yapılabilecek.

Isparta Belediyesi yaz spor kursları tüm branşlarda 3 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak ve 1 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Futbol kursu, 9-10 ve 11-12-13 yaş gruplarına yönelik 08.00-11.00 ile 18.00-20.30 saatleri arasında 2 grup halinde gerçekleştirilecek. Yaz spor kursları çerçevesinde güreş kursu 7-17 yaş, bocce kursu ise 9-25 yaş grupları arasında düzenlenecek. 

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