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Güncel
İHA 14.06.2023 16:22

Gümüşhane’de kaçak içki operasyonu

Gümüşhane’de jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonda kaçak içki ele geçirildi.

Gümüşhane’de kaçak içki operasyonu

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları sonucunda merkeze bağlı İkisu köyünde ikamet eden A.K.’nin evinde kaçak içki ürettiği bilgisine ulaşıldı.

Adli makamlardan alınan arama kararının ardından harekete geçen jandarma ekipleri A.K. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Ev içerisinde yapılan aramalarda, 47 adet toplam 23 LT satışa hazır bira şişesi, 40 LT mayalanmaya bırakılmış el yapımı bira, 1 adet yoğunluk ölçer, 1 adet kapak kapatma aparatı ve 1 adet hava kilidi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan A.K. adliyeye sevk edildi. 

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