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Güncel
AA 14.06.2023 16:09

Erzincan'da Mehmetçik'ten jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümüne özel klip

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 184. yıl dönümü dolayısıyla özel klip hazırlandı.

Erzincan'da Mehmetçik'ten jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümüne özel klip

Jandarmada farklı birimlerde görev alan personelin yıl içindeki faaliyetlerinden alınan görüntü ve fotoğrafların kullanıldığı klipte, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ergan Dağı'nın yanı sıra Erzincan Ovası'nı ikiye bölen Karasu Nehri ve üzerinde bulunan önemli doğal güzelliklerin dron ile çekilen görüntüleri yer alıyor.

Klipte, operasyona giden jandarma komando timleri ile Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin kurtarma operasyonu ve Rize'de etkili olan selin ardından jandarma ekiplerinin vatandaşların yardımına koşması da bulunuyor.

Jandarma trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontroller, köpekli timler, Asayiş ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin yanı sıra klipte, vatanı uğuruna gözünü kırpmadan can vermeye hazır olan Mehmetçiğin Erzincan Garnizon şehitliğinde çekilmiş görüntüleri de yer alıyor.

Klip, Jandarma'nın sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

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