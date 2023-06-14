Çok Bulutlu 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 14.06.2023 15:52

Çorum'da ele geçirilen sahte içki ve tütün ürünleri imha edildi

Çorum’da geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen ve piyasa değeri 20 milyon TL olan sahte içki, kaçak sigara ve tütün imha edildi.

Çorum'da ele geçirilen sahte içki ve tütün ürünleri imha edildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2022 yılı içerisinde 73 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda ele geçirilen 6 kamyon dolusu sahte içki, kaçak sigara, kaçak tütün ve çeşitli emtiadan oluşan malzemeler Akkent Mahallesi'nde bulunan hafriyat alanına götürüldü.

Malzemeler Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinden oluşan heyet gözetiminde imha edildi.

KOM Şube Müdürü Oğuz Can Taşdemir, KOM Şube Müdürlüğü tarafından 2022 içerisinde piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 1 ton tütün, 133 kilo tütün mamulü, 1432 paket kaçak sigara, 13 bin 210 litre kaçak içki, 253 şişe kaçak içki, 25 adet alkol yapımında kullanılan emtia, 22 adet alkol yapımında kullanılan aroma, 5 milyon 283 bin adet makaron, 326 bin 681 adet dolu makaron sigara ele geçirildiğini açıkladı.

ETİKETLER
Çorum Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Erzurum’da Taş Eserler Müzesi kuruluyor: 500 adet taş eser açık alanda sergilenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:43
Mayon Yanardağı'ndaki volkanik akıntı aylarca devam edebilir
16:40
Siyez buğdayından yaptığı şekerpareler büyük ilgi görüyor
16:38
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin ve İngiltere'ye resmi ziyaret düzenleyecek
16:36
Kremlin: Rusya’ya saldırıları önlemek için Ukrayna askeri yapısının daha ileriye itilmesi gerek
16:30
Mersin'de erik toplamak isteyen kişi balkondan düşerek can verdi
16:23
Zonguldak'ta haksız kazanca 2 gözaltı
Ayasofya ve Sultanahmet Camii’lerinde karşılıklı ezan okuma geleneği
Ayasofya ve Sultanahmet Camii’lerinde karşılıklı ezan okuma geleneği
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Ankara'da sağanak su baskınlarına neden oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ