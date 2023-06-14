Çorum'da ele geçirilen sahte içki ve tütün ürünleri imha edildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2022 yılı içerisinde 73 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda ele geçirilen 6 kamyon dolusu sahte içki, kaçak sigara, kaçak tütün ve çeşitli emtiadan oluşan malzemeler Akkent Mahallesi'nde bulunan hafriyat alanına götürüldü.

Malzemeler Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinden oluşan heyet gözetiminde imha edildi.

KOM Şube Müdürü Oğuz Can Taşdemir, KOM Şube Müdürlüğü tarafından 2022 içerisinde piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 1 ton tütün, 133 kilo tütün mamulü, 1432 paket kaçak sigara, 13 bin 210 litre kaçak içki, 253 şişe kaçak içki, 25 adet alkol yapımında kullanılan emtia, 22 adet alkol yapımında kullanılan aroma, 5 milyon 283 bin adet makaron, 326 bin 681 adet dolu makaron sigara ele geçirildiğini açıkladı.