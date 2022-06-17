Muharrem Civan, Ülkü Kavşağı'nda bir bankaya ait ATM'nin para verme bölümünde 300 lira bulunduğunu gördü.

Bir süre parayı unutan kişinin gelmesini bekleyen Civan, daha sonra bunları tutanak karşılığında polise teslim etti. KGYS görüntülerini inceleyen polis, parayı unutan kişinin Dudu Topal olduğunu tespit etti.

Polis, parayı, ulaştıkları Topal'a teslim etti. Dudu Topal ise Muharrem Civan ile polise teşekkür etti.