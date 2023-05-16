Amasya’da AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı

Seçmen sayısının 264 bin 456 olduğu Amasya’da 244 bin 293 seçmen sandık başına gitti. İl Seçim Kurulu'nun kesin sonuçlarına göre kullanılan oyların 238 bin 605’i geçerli sayılırken, 5 bin 688 oy geçersiz oldu.

28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde AK Parti 93 bin 343 ve CHP 70 bin 675, MHP ise 39 bin 993 oy aldı. Seçim sonuçlarına göre AK Parti’den Haluk İpek (60), Hasan Çilez (49) ve CHP’den Reşat Karagöz (47) milletvekili oldu. Amasya’da Cumhur İttifakı 140 bin 578 oy alırken Millet İttifakı 87 bin 668 oy aldı.

AK Parti Milletvekili Haluk İpek

1963 yılında Amasya’nın Suluova ilçesinde doğdu. Hukuk Fakültesini bitirdi. Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkanlığı, Hukuk ve Demokrasi Kurumu Genel Başkanlığı, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Hukuk Müşavirliği, Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Hukuk Müşavirliği yaptı. AK Parti Kurucu üyesi olarak siyasete atıldıktan sonra Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, 22, 23, 24. Dönem Ankara Milletvekili, 26. Dönem Amasya Milletvekili, TBMM Grup Başkanvekilliği, TBMM Sporda Şiddet, Şike ve Haksız Rekabet İddialarını Araştırma Komisyonu Başkanlığı, Türkiye – Azerbaycan Parlementolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, Türkiye – Kazakistan Parlementolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, Türkdili Parlementerler Asamblesi ( TÜRKPA) Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Daimi Komisyonu Başkanlığı, Anayasa Komisyonu Üyeliği, Adalet Komisyonu Üyeliği, AK Parti 2, 3, 4 ve 7. Olağan Büyük Kongrelerinde MKYK Üyeliği Teşkilat Başkanlığı, Seçim İşleri Başkanlığı, Genel Sekreter görevlerini yürüttü. Halen AK Parti MKYK üyesi, evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK Parti Milletvekili Hasan Çilez

1974 yılında Amasya’nın Merzifon ilçesinde doğdu. Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünden mezun oldu. 2001 yılında AK Parti Merzifon Kurucular Kurulu Üyeliği ve Kurucu Gençlik Kolları Başkanlığı, 2005- 2008 yılları arasında AK Parti Merzifon Tanıtım ve Medya Başkanlığı, 2008 - 2011 yılları arasında Merzifon Teşkilat Başkanlığı, 2011 - 2017 yılları arasında da Merzifon İlçe Başkanlığı görevi yaptı. 27. Dönem AK Parti Milletvekilliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

CHP Milletvekili Reşat Karagöz

?1975 yılında Amasya’da doğdu. Lise mezunu. CHP Gençlik Kolları, Merkez İlçe Başkanlığı ve Amasya İl Başkanı olarak görev yaptı. Ticaretle uğraşan Karagöz, evli ve iki çocuk babası.