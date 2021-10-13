Seyfe köyünde Dursun Vanlı'ya ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına, Amasya ve Suluova Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri müdahale etti.

Evin kullanılmaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu, evin yakınındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.