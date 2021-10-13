Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 21:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da ahşap evde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Suluova ilçesinde bir evde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Seyfe köyünde Dursun Vanlı'ya ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına, Amasya ve Suluova Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri müdahale etti.
Evin kullanılmaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu, evin yakınındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Etiketler: Amasya Yangın Orman Yangını İtfaiye
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