Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uygur ve Sarıyar köylerinde sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen 8 adrese operasyon düzenleyen jandarma, 2 bin 338 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği ve 22 kilogram anason tohumu buldu.

Ekiplerce 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA