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Amasya'da 2 bin 338 litre sahte içki ele geçirildi19 Aralık 2019 Perşembe 10:32 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 10:33
Amasya'da 2 bin 338 litre sahte içki ele geçirildi, 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uygur ve Sarıyar köylerinde sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen 8 adrese operasyon düzenleyen jandarma, 2 bin 338 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği ve 22 kilogram anason tohumu buldu.
Ekiplerce 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA