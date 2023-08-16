Açık 39.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 16.08.2023 14:39

Amasya Valiliğine atanan Yılmaz Doruk, Artvin'den ayrıldı

Valiler Kararnamesi ile Amasya Valiliğine atanan Yılmaz Doruk, düzenlenen veda töreninin ardından Artvin'den ayrıldı.

Amasya Valiliğine atanan Yılmaz Doruk, Artvin'den ayrıldı

Vali Doruk, Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Valilik çalışanları ve vatandaşlarla tek tek görüşerek helallik istedi.

Doruk, burada yaptığı konuşmada, Amasya Valisi olarak atanması sebebiyle 5 yıla yakın süredir görev yaptığı Artvin'e veda ettiğini söyledi.

Artvin'in doğası, insanı ve tüm güzellikleriyle gönlünde müstesna bir yer edindiğini dile getiren Doruk, şunları kaydetti:

"Artvin'den bir Artvinli gibi ayrılıyorum. Artvin'e hizmet etmekten ve Artvinlileri tanımaktan her zaman büyük bir onur duyacağım. Burada çok güzel anılar ve dostluklar biriktirdik. İyi gününü de kötü gününü de hep birlikte yaşadık. Artvin insanının birlik ve beraberliği ile her türlü zorluğun üstesinden geldik. Artık ayrılma vakti geldi. Artvinli hemşehrilerime veda ederken herkesten hakkını helal etmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum"

ETİKETLER
Artvin
Sıradaki Haber
Erzincan'da arazide çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:35
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Belarus sınırındaki hibrit saldırılarda Rusya'yı işaret etti
15:26
İstanbul'da kırmızı ışık denetimi yapıldı
15:14
Konut Fiyat Endeksi yüzde 4,8 arttı
15:12
Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
15:08
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
15:07
Cevdet Yılmaz: Belirsizlikler azalacak öngörülebilirlik artacak
Suudi Arabistan'ın Doğu Kudüs'teki eski başkonsolosluk binasını görüntülendi
Suudi Arabistan'ın Doğu Kudüs'teki eski başkonsolosluk binasını görüntülendi
FOTO FOKUS
Otobüsü durdurup yaşlı kadını karşıya geçirdi
Otobüsü durdurup yaşlı kadını karşıya geçirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ