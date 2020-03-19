Amasya Şeker Fabrikası'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılan kolonya ve dezenfektan ürünlerinin ham maddesi olan etil alkole talebin artmasından dolayı üretim kapasitesi artırıldı.

Amasya Şeker Fabrikası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, AA muhabirine, Kovid-19 tehdidinin dünyayı sarstığını, Türkiye'nin de bu tehdide karşı gerekli önlemleri aldığını söyledi.

Kovid-19'un artan tehdidine karşı mücadelede herkese görev düştüğüne işaret eden Saatcı, "Bu tehdit gündeme geldiğinde çiftçilerimizin desteğiyle ayakta duran fabrikamızla bu konuda ülkemize ne katkı sunarız düşüncesiyle 6 bin 500 ton olan melas miktarımızı, diğer fabrikalarla görüşmek suretiyle 16 bine getirdik. Bu, 4 milyon litre alkol yapacağız demektir." dedi.

Stoklarında bulunan 900 bin litre alkolü 9 Mart'tan itibaren dezenfektan, kozmetik ve kolonya sanayisine sunduklarını anlatan Saatcı, tekel oluşmaması için firmalara belirli miktarda gönderdiklerini dile getirdi.

Üretmeyi planladıkları 4 milyon litre etil alkolün 2 milyon litresi için siparişi aldıklarını vurgulayan Saatcı, şunları kaydetti:

"Elimizdeki ürünleri ilgili firmalara en kısa zamanda ulaştırmaya çalışacağız. Üretim kapasitemiz günde 55-60 bin litre civarındadır. Fabrikayı ağustos ayına kadar çalıştırmayı planlıyoruz. Ülkemizin ihtiyacı olan etil alkolü insanlarımızın faydası için üretmeye çalışacağız. Medikal sektöre paketli alkol veriyoruz. Türkiye'deki hastanelerin yüzde 30-35'i bizim alkolümüzü kullanıyor. Siparişlerimiz var, bunları taahhüt ettik, yerine getireceğiz."

Amasya Şeker Fabrikası'nın etil alkol bölümünün müdürü Sami Töre ise etil alkolün melastan elde edildiğini anlatarak, "Bu madde şeker fabrikalarının atığı sayılıyor ancak içinde yüzde 50 oranında şeker olduğu için bunu değerlendiriyoruz. Melası, maya ve etil alkol üretiminde kullanıyoruz." diye konuştu.