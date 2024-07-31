Amasra'ya "Astoria Grande" kruvaziyeriyle 982 turist geldi

İstanbul'un ardından, Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine 982 yolcu ve 469 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki 11 katlı geminin yolcularını, Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ile diğer yetkililer karşıladı.

İşlemleri tamamlanan turistlere liman çıkışında Amasra'yı tanıtan Rusça yazılı broşürler verildi. Turistler daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Turistler, gün boyunca rehberler eşliğinde Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nü ziyaret edecek.

Bazı turistler de tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesine hareket etti.

Kruvaziyerin akşam Samsun'a hareket edeceği öğrenildi.