Altınpınar Limni Gölü'nde kamp kurup JAK ekiplerinden dağ tırmanışı eğitimi aldılar

Gümüşhane'nin Torul ilçesine 15 kilometre uzaklıkta, etrafı sarıçam ormanları ile çevrili, civarındaki otantik yaylaları ve doğal güzellikleriyle görenleri büyüleyen Altınpınar Limni Gölü'nde kamp kuran Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri, JAK ekiplerinden dağda arama kurtarma eğitimi aldı.



Eğitime katılan yaklaşık 60 öğrenci kamp boyunca üniversite akademisyenlerinden harita ve koordinat tespiti, iple tırmanış ve iniş, çığ araması gibi eğitimler alarak uygulamaya geçirdi.



Eğitimin son gününde Ankara'dan özel olarak AYAY öğrencilerinin eğitimi için gelen JAK ekipleri tarafından tırmanış ekipmanları tanıtılan öğrenciler daha sonra alınan sıkı güvenlik önemlerinin ardından yamaçlarda iniş ve tırmanış gerçekleştirdi. Eğitimler sırasında bazı öğrenciler ilk defa deneyimledikleri iniş ve tırmanış anında korkuya kapılırken, JAK ekipleri tarafından motive edilerek eğitimlerini başarıyla tamamladılar.



“Okulda aldıkları eğitimi pratiğe dökerek daha iyi öğrenmelerini sağlıyoruz”



Öğrencilerin sahaya hazır bir şekilde çıkmaları için bu tür uygulamalı eğitimlere çok önem verdiklerini söyleyen Gümüşhane Üniversitesi AYAY Bölümü'nde görevli Ar. Gör. Ali Çam, “Biz bölüm olarak JAK ekipleriyle birlikte bir eğitim planı oluşturduk. Bu eğitim planı doğada hayatta kalma içerikli, iniş, tırmanış, halattan geçiş gibi eğitimleri dahil ettik. Bu eğitim için de Torul'da bulunan Altınpınar Limni Gölü'ne geldik. Burada yaklaşık 4 gün boyunca hem teorik hem de pratik uygulamalar yaptık. Bu eğitimlerde öğrencilerin derslerde pekiştiremediği konuları daha iyi pekiştirmelerini sağlıyoruz. Öğrencilerimizin üniformaları var ve biz geldikleri ilk andan itibaren disiplin konusunda onlara gerekli uyarıları yapıyoruz ve saha disiplini oluşturmaya çalışıyoruz. Saha çıktıklarında, çalışmaya başladıklarında bu disiplini sağlamaları için bu tür eğitimleri veriyoruz. Öğrencilerimizin performansları çok iyi, burada her sınıftan öğrenci var ve hevesliler” dedi.



“Teorik eğitimleri burada uygulamaya geçirdik”



Eğitimlerde zorlanmadığını belirten AYAY Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fatmanur Çoban, "4 yıldır almış olduğumuz teorik eğitimleri burada uygulamaya geçirmek adına 4 gündür burada uygulamalı eğitimler alıyoruz. Dağda aramalarda yapacağımız çalışmalarla ilgili burada dağdan iniş ve çıkış senaryolarının simülasyonunu yapıyoruz ve birçok uygulamayı da deneyimliyoruz. Eğitimler biz 4. Sınıflar için zor değildi, daha önce de bu tarz eğitimler almıştık. Bu nedenle çok zorlanmadık” diye konuştu.



AYAY Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ömer Güler ise, “4 gün boyunca süren eğitimimiz teorik olarak başladı, ilk olarak malzemeleri tanıdık. Daha sonra harita ve koordinat sistemlerini öğrendik. Havai hat geçişi, iniş ve tırmanış eğitimimiz oldu. Bugün de JAK ekibiyle bunu daha da pekiştirdik” ifadelerini kullandı.