Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 12:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 7 Mayıs 2022 güncel fiyatlar...
Gram altın ne kadar? 7 Mayıs'ta gram altın 904 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2022...
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı: 904,15 satış fiyatı: 904,32
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı: 1.469,66 satış fiyatı: 1.503,54
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı: 2.930,14 satış fiyatı: 3.007,09
Tam altın ne kadar?
Tam altın alış fiyatı: 6.062,35 satış fiyatı: 6.216,48
Ons altın fiyatı
Ons altın alış fiyatı: 1.883 satış fiyatı: 1.884
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