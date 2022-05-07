Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 09:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP 4 bin 175 personel alımı sözlü sınav sonucu sorgulama
ASDEP ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4175 personel alımı mülakat sonuçları belli oldu.
2 Mart-12 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan mülakat sınavının sonuçları Bakan Yanık'ın açıklaması ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlandı.
Bakanlığımızın sözleşmeli personel alımı için gerçekleştirdiğimiz sözlü sınavın sonuçları internet sitemizde yayınlandı.— Derya Yanık (@deryayanikashb) May 6, 2022
06.01.2022 tarihinde duyurulan 4175 pozisyon için 02.03.2022-12.04.2022 tarihleri arasında yapılan Sözleşmeli Personel alımı sözlü sınavı değerlendirmeleri tamamlanmıştır.
Sözleşmeli personel alımı sözlü sınav sonuçları kariyer kapısı üzerinden görülebilecek olup ayrıca adaylara e-posta yoluyla sonuç bilgisi gönderilecektir. Tercihler için ayrıca duyuru yapılacaktır.
Sıradaki Haber
Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 7 Mayıs il il hava durumu tahminleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz