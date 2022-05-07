2 Mart-12 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan mülakat sınavının sonuçları Bakan Yanık'ın açıklaması ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Bakanlığımızın sözleşmeli personel alımı için gerçekleştirdiğimiz sözlü sınavın sonuçları internet sitemizde yayınlandı. — Derya Yanık (@deryayanikashb) May 6, 2022

06.01.2022 tarihinde duyurulan 4175 pozisyon için 02.03.2022-12.04.2022 tarihleri arasında yapılan Sözleşmeli Personel alımı sözlü sınavı değerlendirmeleri tamamlanmıştır.

Sözleşmeli personel alımı sözlü sınav sonuçları kariyer kapısı üzerinden görülebilecek olup ayrıca adaylara e-posta yoluyla sonuç bilgisi gönderilecektir. Tercihler için ayrıca duyuru yapılacaktır.

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