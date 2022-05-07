Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da serada Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sebze serasında Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilada Mahallesi'ndeki M.A.G'ye ait adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.
Ev ve bahçede arama yapan ekipler, sebze serasında yetiştirilen 14 kök Hint keneviri ile 20 gram kurutulmaya bırakılmış kenevir buldu.
Hint kenevirleri sökülüp imha edildi, ev sahibi M.A.G. gözaltına alındı.
Etiketler: Hint Keneviri Hatay Uyuşturucu
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