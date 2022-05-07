Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de 107 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Rize'de düzenlenen operasyonda 107 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardeşen ilçesinde T.U. ve N.A'nın ev ve eklentilerinde arama yaptı.
Aramalarda, 107 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Rize Hint Keneviri
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