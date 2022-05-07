İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardeşen ilçesinde T.U. ve N.A'nın ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramalarda, 107 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.