Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 09:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İş yeri önüne araç park edilmesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Ordu'da iş yeri önüne araç park edilmesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Akkuş ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde ikisi de esnaf olan T.G. ile M.B. arasında, iş yerinin önüne araç park edilmesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B, silahla T.G'ye ateş etti.
T.G, olay yerinde hayatını kaybetti. M.B'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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