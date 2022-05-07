Orman Genel Müdürlüğü'ne 5 bin işçi alımı için başvurular 15 Nisan'da tamamlandı.

Başvuruları olumlu değerlendirilerek noter kurasına katılacakların kura çekimi tarihi https://www.ogm.gov.tr/tr üzerinden yayınlandı.

Takvime göre Bursa'da kura çekimi 28 Nisan’da , Denizli'de 5 Mayıs'ta, Adana'da 29 Nisan'da gerçekleşti.

Yapılan açıklamada, "Noter huzurunda çekilen kura sonuçları 08/05/2022 tarihine kadar Bölge Müdürlüğümüz web sayfasında ilan edilecektir." ifadeleri yer aldı. OGM Kura Sonuçları ve isim listesi bölge müdürlüklerinin resmi hesabından ilan edilecek.

Orman Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerinin resmi hesabı üzerinden il il kura çekimi tarihi sorgulanabilecek.

OGM DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ