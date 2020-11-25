Alper ve Sırma, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile görüşerek bir süre sohbet etti. Aktaş, ziyaretleri için Metin Alper ve Orhan Sırma'ya teşekkür etti.

Ziyaretçi defterini imzalayan Alper ve Sırma, yeni emniyet müdürlüğü binasının hayırlı olmasını diledi.