Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alper ve Sırma'dan Giresun Emniyet Müdürü Aktaş'a ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper ile Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma, Giresun Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Alper ve Sırma, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile görüşerek bir süre sohbet etti. Aktaş, ziyaretleri için Metin Alper ve Orhan Sırma'ya teşekkür etti.
Ziyaretçi defterini imzalayan Alper ve Sırma, yeni emniyet müdürlüğü binasının hayırlı olmasını diledi.
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