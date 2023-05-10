Almanya'da oy verme işlemi sona erdi

Köln'de sandıkların kapanmasına dakikalar kala çok sayıda vatandaş oy kullanmak için oy verme merkezlerine geldi.

Vatandaşlık hakkını kullanmak için son dakika nikah masasından kalkarak sandık başına gelen gelin ve damat ise ilgi odağı oldu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Köln Başkonsolosluğu'nda oy kullanan Ekin-Melda Kahraman çifti duygularını TRT Haber ile paylaştı.

"Duygularımız çok güzel, bugün çifte imza nasip oldu bize. Nikahımızı kıydık Düsseldorf'ta, yemeğimizi gerçekleştirdik. Son dakikada buraya oyumuzu vermeye geldik. Ülkemiz için de hizmetimizi yerine getirmek istedik."

Nikah elbisesiyle oy kullanmaya gelen Melda Kahraman'da duygularını şu cümlelerle dile getirdi:

"Çok heyecanlı ve mutluyuz. Böyle önemli bir günde bizim de oy verme imkanımız olduğu için, böyle özel bir günümüzde oy verme imkanı olduğu için çok gurur duyuyoruz."

Köln Başkonsolosu Turhan Kaya'dan teşekkür

Sandıkların kapanmasının ardından, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, sandık görevlilerine teşekkür ederek gül verdi.

Rekor katılım sağlandı

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, "Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine yurt dışında rekor katılım sağlandığını " dile getirdi.

Kuş, "Bu seçimlerin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Yurt dışında önemli ölçüde katılım oldu. Rekor katılım sağladık. Yüzde 55'in üzerinde bir katılım söz konusu." dedi.

Almanya'da Köln, Berlin ve Münih'te toplanacak oylar Yüksek Seçim Kuruluna gönderilmek üzere Çarşamba akşamı üç özel uçakla Türkiye'ye gönderilecek.

Haber: Bülent Dönmez