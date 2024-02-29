Almanya, İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetinin Gazze'de savaş sonrası planını eleştirdi

Fischer, Berlin'de düzenlenen basın toplanasında, Netanyahu hükümetinin savaş sonrası bir planı ortaya koyduğunu belirterek, bu planda Gazze Şeridi ve Batı Şeria dahil olmak üzere Ürdün'ün batısındaki tüm alanların süresiz güvenlik kontrolü altına alınmasının öngörüldüğüne ve iki devletli çözümün reddedildiğine işaret etti.

Alman hükümeti için Tokyo'da G7 ülkeleri tarafından tanımlanan savaş sonrası düzene ilişkin çerçeve şartlarının belirleyici olduğunu ifade eden Fischer, hükümetin, Netanyahu'nun planını bu şartlara göre değerlendirdiğini kaydetti.

Fischer, "Elbette buna Gazze'den İsrail için bir tehdit gelmemesi dahildir. Aynı zamanda buna Gazze topraklarının kalıcı olarak işgal edilmemesi ya da küçültülmemesi gerektiği de dahildir" dedi.

Planın uygulanması durumunda bunun sadece G7 yönetmeliklerine aykırı olmayacağını aynı zamanda Batı Şeria açısından Oslo Anlaşmalarını da ihlal etmiş olacağını dile getiren Fischer, "Bizim için İsrail’in uzun vadeli güvenliği sadece Filistinli sivil halkın güvenliğinin ve haklarının garanti alına alındığında sağlanabileceği açıktır" değerlendirmesinde bulundu.

Bu yüzden Alman hükümetinin iki devletli çözüm için çaba sarf etmeye devam edeceğini belirten Fischer, "Bunu göz ardı eden hiçbir plan barış getirmeyecektir. Filistin devleti olmadan kalıcı bir barış olmayacaktır" şeklinde konuştu.