Açık 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.02.2024 00:45

Nijerya, yabancı işçi çalıştıranlara yıllık vergi uygulaması başlatıyor

Nijerya hükümeti, ülkede yabancı işçi çalıştıran kuruluşlar ve yöneticilere zorunlu yıllık vergi uygulaması getirdi.

Nijerya, yabancı işçi çalıştıranlara yıllık vergi uygulaması başlatıyor

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Nijerya hükümeti, ülkede yönetici konumunda yabancı personel çalıştıran kurumlara yıllık 15 bin dolar, diğer yabancı işçiler için ise 10 bin dolar zorunlu vergi uygulaması başlattı.

Diplomatik misyon çalışanları ve hükümet yetkilileri bu uygulamadan muaf tutulacak.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, yaptığı açıklamada, Nijeryalılar ile yabancı işçiler arasında istihdam fırsatlarını dengelemek amacıyla zorunlu yıllık vergi uygulamasını getirdiklerini söyledi.

Hükümetin gelir ve yerlileştirmeyi arttırmayı amaçladığını belirten Tinubu, "Amaç, ülkedeki yabancı şirketlerde kalifiye Nijeryalılar için istihdam fırsatlarını arttırırken, gurbetçiler ve Nijeryalı iş gücü arasındaki ücret farklarını kapatmaktır." ifadesini kullandı.

Zorunlu yıllık vergi uygulamasına aykırı davranan kişi ve kuruluşlara para ve 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Vergi, bir yıl içinde en az 183 gün çalışanların yer aldığı kuruluşlara uygulanacak.

Verginin uygulanmasından Nijerya Göçmenlik Servisi sorumlu olacak.

Yerel basının Nijerya İçişleri Bakanlığına dayandırdığı verilere göre, ülkede 150 binden fazla yabancı işçi bulunuyor. Yabancı işçilerin çoğunluğu petrol ve gaz, inşaat, telekomünikasyon ve konaklama sektörlerinde çalışıyor.

ETİKETLER
Nijerya
Sıradaki Haber
Mersin'de 150 litre sahte içki ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:20
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze'de 2 çocuk daha açlıktan öldü
01:18
Avrupa Parlamentosu Gazze'de "acil ve kalıcı ateşkes" çağrısı yaptı
01:16
Trump, emlak dolandırıcılığı davasının temyiz sürecinde 100 milyon dolar teminat yatırmayı önerdi
01:13
Gönüllü doktorlar, İsrail'in sağlık hizmetinden mahrum bıraktığı Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışıyor
00:39
İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan ultra Ortodoks Yahudilerin askere alınması çağrısı
00:34
İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'un problemlerini çözmek için liyakatli kadrolarımızla geliyoruz
Gazze'de Filistinliler, yemek bulmak için mücadele veriyor
Gazze'de Filistinliler, yemek bulmak için mücadele veriyor
FOTO FOKUS
Gazze’ye girmeyi bekleyen yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Gazze’ye girmeyi bekleyen yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ