Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Alexandru Cicaldau kimdir?

8 Temmuz 1997'de Romanya'nın Medgidia şehrinde dünyaya gelen Alexandru Cicaldau, futbola Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin akademisinde başladı. 2014 yılında Gheorghe Hagi'nin kurduğu Viitorul Constanta'ya transfer olan Cicaldau, 2016'da A takım kadrosuna dahil edildi.

Burada çıktığı 50 maçta 1 gol, 7 asistle oynayan Rumen 10 numara, 2018/2019 yaz transfer döneminde 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Universitatea Craiova'ya transfer oldu.

Cicaldau hangi mevkide oyunuyor?

Rumen futbolcu, orta sahanın merkezinde 10 ve 8 numara pozisyonunda görev yapıyor.