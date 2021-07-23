Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, açılış seremonisiyle resmen başladı.

"Discover Tomorrow (Yarını Keşfet)" sloganıyla gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışı Japonya Ulusal Stadı'ndaki törenle yapıldı.

Törene 950 davetli katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da seremoniyi tribünden takip etti.

Oyunlara kaç sporcu katılacak?

Oyunlarda 206 ülke adına 11 binden fazla sporcu madalya için ter dökecek.

Türkiye'den 108 sporcu katıldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 50'si kadın, 58'i erkek toplam 108 sporcu 18 branşta temsil edecek.

Oyunlara atletizmde 25 sporcuyla katılacak Türkiye, yüzmede 11, güreşte 9, yelkende 8, karatede 7, boks ve judoda altışar, tekvando ile artistik cimnastikte beşer, atıcılıkta 4, bisiklet, halter ve okçulukta 2, badminton, eskrim, kürek ve modern pentatlonda ise birer sporcuyla başarı kovalayacak.

Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Voleybol Takımı (12) oyunlarda mücadele edecek.

Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak?

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları organizasyon boyunca TRT SPOR ve TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

Olimpiyat heyecanı 41 farklı merkezde yaşanacak

Organizasyonda 41 farklı tesis farklı branşlara ev sahipliği yapacak.

Açılış ve kapanış törenlerinin yapılacağı Olimpiyat Stadı aynı zamanda atletizm ve futbola da ev sahipliği yapacak.

36 branşta toplam 339 altın madalya mücadelesi

Tokyo 2020'de 36 branşta 339 altın madalya mücadelesi yapılacak.

206 ülkeden 11 binin üzerinde sporcu, atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, binicilik, bisiklet, boks, cimnastik, eskrim, futbol, golf, güreş, halter, hentbol, hokey, judo, kano, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, plaj voleybolu, ragbi, su topu, tekvando, tenis, triatlon, voleybol, yelken, yüzme, beyzbol/softbol, dalga sörfü, 3x3 basketbol, karate, kaykay ve sportif tırmanış branşlarında mücadele edecek.

En çok madalya atletizmde dağıtılacak

Verilecek 339 madalyadan en fazla payı atletizm branşı alacak.

Erkeklerde 166, kadınlarda 155, karışık takımlarda ise 18 altın madalya sahibini bulacak. Atletizmde, erkeklerde 24, kadınlar 23 ve karışıkta 1 olmak üzere toplamda 48 altın madalya dağıtılacak.

Atletizmi 35 altın madalyayla yüzme takip edecek.