Konya il sınırında yolun kenarına köpek yavrularının terk edildiği ihbarı üzerine Akseki Belediyesi ekipleri bölgeye gitti.

Soğuk ve açlıktan bitkin düşen yavrular, karınları doyurulduktan sonra araca alınarak Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Veterinerin kontrol ettiği köpeklerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Köpekleri soğukta donmak üzereyken bulduğunu belirten Doğan Doğanay, "Burası çok soğuk bir yer. Anayolun kenarına bırakmışlar. Allah korusun belki araba çarpabilirdi veya donarak ölebilirlerdi. Yol kenarında köpekleri görür görmez ilçe merkezine inip yiyecek getirdim. Sonrasında da yetkililere haber verdim." diye konuştu.