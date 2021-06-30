Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, gazetecilere, isminin açıklanmasını istemeyen bir kişinin kendisine ulaşarak, belediyenin hizmetlerine katkıda bulunmak istediğini aktardı.

Bu doğrultuda hayırseverin bir minibüs hediye ettiğini anlatan Özkan, "Yardımsever bir kişi güzel bir hayırda bulundu. Kendisine bu hediyesi için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Minibüsün, belediye işlerinde kullanılmak üzere araç filosuna demirbaş olarak kaydedildiği bildirildi.