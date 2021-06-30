Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Erin, genç sporcu Ocakoğlu ile antrenörü İlyas Mintaş'ı makamında kabul etti. Erin, sohbet ettiği Ocakoğlu ile bilek güreşi yaptı.

Güreşin ardından genç sporcuya başarısından dolayı tebrik eden Vali Erin, "Gençlerimizin yetenekleri doğrultusunda desteklenmeleri halinde ne büyük başarılar elde ettiğine defalarca şahit oluyoruz. Abdüssamet kardeşimiz de elde ettiği Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa'daki derecesiyle hem Şanlıurfa'nın hem de ülkemizin gururu olmuş, Türk Milletinin bükülmez bileğini temsil etmiştir. Kendisine başarılar diliyor, gençlerimize örnek olmasını diliyorum." dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Kulübü milli sporcusu olan Ocakoğlu, 55 kilo gençler klasmanında Türkiye şampiyonu olmuş, 14-22 Mayıs 2021 tarihlerinde Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasına da Türkiye'yi temsilen katılarak, Avrupa 3'üncülüğü elde etmişti.