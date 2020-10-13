Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'de şüphe üzerine durdurduğu araçta bulunan E.A, Z.S. ve V.B'nin kimliklerini kontrol etti. Z.S'nin elinde 2 gram esrar sakladığının fark edilmesi üzerine şüpheliler gözaltına alındı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle uyuşturucu maddenin H.B'den alındığı tespit edildi. Zanlının ikameti ve besihanesinde yapılan aramada ele geçirilen 220 gram esrara el konulurken, H.B. ile besihanede çobanlık yaptığı tespit edilen A.T. ve Ş.T. de gözaltına alındı.

Şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, uyuşturucuyu sattığı iddia edilen H.B, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.