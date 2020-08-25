Haber Giriş: Kaynak: AA
Aksaray'da yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da yaralı bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Merkeze bağlı Yaprakhisar köyünde bir vatandaş tarlasında hareketsiz yatan kızıl şahin gördü.
Kanadından yaralandığı için uçamayan şahinin yaşadığını anlayan vatandaş, durumu Aksaray Belediyesi ekiplerine haber verdi.
Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine getirilen şahinin, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
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