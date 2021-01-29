Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 17:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aksaray’da yaka kameralı zabıtalar denetimlere başladı
[Fotoğraf: İHA]
Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, hizmet kalitesini ve saha faaliyetlerindeki etkinliği artırmak amacıyla yaka kameralı denetim uygulamasını hayata geçirdi.
Hizmet kalitesini artırmak için çalışmalar yürüten Aksaray Belediyesi Zabıta ekipleri, yaka kamerasından kayıt sistemi ile denetim uygulaması başlattı.
Aynı anda ses ve görüntü kaydı yapan yaka kameraları market, fırın, pazar, sokak tezgahı ve belediye ruhsatı bulunan çeşitli işletmelerde fahiş fiyat ve uygunsuz satışlara karşı delil amaçlı kullanılacak.
Uygulama kapsamında yaka kamerası uygulaması ile zabıtaya olan güvenin daha da artırılması, zabıtanın saha faaliyetlerindeki etkinliğinin ve hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor.
Zabıta ekipleri, halkın huzur ve güven içinde yaşaması amacıyla teknolojik imkanları da kullanarak benzer uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğini söyledi.
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