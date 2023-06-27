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Güncel
İHA 27.06.2023 18:00

Aksaray’da yağışlar ürün rekoltesini 2 katına çıkardı

Aksaray’ın Eskil ilçesinde arpa hasadı başlarken, mevsim içerisinde bölgenin bol yağış alması tarım ürünlerinde verimi artırarak üreticilerini memnun etti.

Aksaray’da yağışlar ürün rekoltesini 2 katına çıkardı

Aksaray’ın Eskil ilçesinde arpa hasadı başladı. Tahıl deposu olarak bilinen Konya Ovası içerisinde bulunan Eskil’de arpa hasadı çiftçileri memnun etti.

İlkbahar döneminin daha önceki yıllara göre daha yağışlı geçmesi, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Önceki yıllarda kıraç tarlalarda dekar başına 300 kilogram ürün alan çiftçiler, bu yıl yağan yağmurlarla 600 kilograma kadar ürün alabiliyor.

"Yıllardır böyle bir verim olmamıştı"

10 yıllık üretici Halis Y., “Biz 10 senedir bu işle uğraşıyoruz ama bu yılki verim, yağışların daha iyi olmasıyla mahsullerin daha iyi olması çiftçiyi çok mutlu etti. Ve bizde çok mutlu olduk. Yıllardır böyle bir verim olmamıştı ama Allah’a binlerce şükür her girdiğimiz arazi de tonaj devamlı yüksek çıkıyor. Geçen yıl kuraklarda 30 kg alırken, bu sene aşağı yukarı 600 kg alıyoruz. Sulaklarda bir ton aşağısı almıyoruz. Geçen sene 60 kg çıkıyordu. Bu da yağmurların aşırı olmasından dolayıdır. Çiftçi çok mutlu” dedi.

Üretici Kürşat C. ise “Ekinimiz daha önceki yıllara göre yüzde 40 daha fazla verim verdi. Çok mutluyuz, bu sene yağmur çok güzeldi. İnşallah bu bereket önümüzdeki yıllarda da devam eder, çok mutluyuz, ekinimiz iyi” diye konuştu.

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