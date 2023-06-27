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Güncel
AA 27.06.2023 17:30

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'dan Kurban Bayramı mesajı

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'dan Kurban Bayramı mesajı

Kalaycı, mesajında bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının tazelenmesine vesile olan müstesna günler olduğunu belirtti.

Bir bayrama daha kavuşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını aktaran Kalaycı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın Kurban Bayramını sevdikleriyle huzurlu ve en güzel şekilde geçirmelerini diliyorum. Mübarek Kurban Bayramının şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temennisiyle, Karaman halkı başta olmak üzere milletimizin ve İslam aleminin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, tüm hemşerilerimi muhabbetle selamlayarak sevgi ve saygılarımı sunuyorum"

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