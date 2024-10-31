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Güncel
İHA 31.10.2024 17:56

Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aksaray’a uyuşturucu getiren şahıs jandarmanın operasyonu ile yakalanarak tutuklandı.

Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Operasyon Aksaray - Adana Kara yolu üzerinde bir otomobile yönelik gerçekleştirildi.

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şahsın Adana’dan Aksaray’a yüklü miktarda uyuşturucu hap getireceği yönünde bilgiye ulaştı.

Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma timleri kimliğini belirlediği şahsı takibe aldı. Şahsın yola çıktığını belirleyen ekipler Aksaray-Adana Kara yolu üzerine pusuya atarak beklemeye başladı.

Beklenen aracın Aksaray sınırlarına girmesi üzerine operasyon için düğmeye basan ekipler otomobili durdurdu. Araç sürücüsü B.S. etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada bin 38 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan B.S. jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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