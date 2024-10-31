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Güncel
AA 31.10.2024 17:39

Bitlis'te terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı

Bitlis'te terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bitlis'te terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, Tatvan, Hizan, Güroymak ilçelerinde 12 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda sosyal medyada 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 6 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerden biri tutuklanmış, 4'ü adli kontrol şartıyla biri de ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştır. 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ise Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalanmıştır. Şüphelilerden biri tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

Açıklamada, şüphelilerin ikametindeki aramalarda, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği bildirildi.

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