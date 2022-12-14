Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 12:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da trafik kazası: 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.
Necati Arık idaresindeki otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde Davut Yıldız yönetimindekiotomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücülerle araçlardaki Hamza Yıldız, Yusuf Can Kartal, Meliha Tuna Yıldız ve Hülya Bozlak yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Aksaray
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