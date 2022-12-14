Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptığı asayiş uygulamasında S.D, S.T, E.V, C.Ç, R.K, M.Ç. ve B.Z'nin üst aramasında ve araçlarında, ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, tüfek, 11 gram esrar ile 15 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.