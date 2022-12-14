Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde asayiş uygulamasında 7 şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]
Kırklareli'nde asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada 7 zanlı gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptığı asayiş uygulamasında S.D, S.T, E.V, C.Ç, R.K, M.Ç. ve B.Z'nin üst aramasında ve araçlarında, ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, tüfek, 11 gram esrar ile 15 gram metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kırklareli
Son Haberler
- 14:01
- 13:58
- 14:03
- 13:56
- 13:53
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da yetiştirilen hindiler birçok ile gönderiliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz