Kent merkezindeki marketlerde çalışma yapan ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatları ile gramaj ve son tüketim tarihlerini inceledi.

Market arabasına aldıkları ürünlerin fiyatlarını not alan ekipler, daha sonra kasa fiyatlarını karşılaştırarak tutanak tuttu.

Usulsüzlük belirlenen marketler ve ürünlerle ilgili tutanak hazırlanarak Ticaret İl Müdürlüğü tarafından ceza kesildi.

Uygulama il genelinde her gün düzenli gerçekleştirilecek.