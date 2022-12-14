Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
İ. İ. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 16. kilometresinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki H. C, E. Ç. ve B. C. yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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