Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da minibüsle otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotograf: İHA]
Aksaray'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Gökhan T. idaresindeki minibüs ile Şerafettin K. kontrolündeki otomobil Aksaray-Ankara kara yolu Ağaçlı Kavşağı'nda çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, araçlardaki Sahra T, Nazile K, Zekiye T, Seyit K, Mehmet Can T. ve Hatice T. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Aksaray Trafik Kazası
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