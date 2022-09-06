Denizli, Burdur ve Isparta çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güneyi ve Konya'nın batısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak gece saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.