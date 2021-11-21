Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 17:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Aksaray'da kadına şiddete karşı yürüdüler
[Fotopraf: DHA]
Aksaray'da kadınlar, kadına şiddete dikkat çekmek için 3,5 kilometrelik yürüyüş yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Aksaray Dağcılık Spor Kulübü tarafından kadına şiddete dikkat çekmek için 3,5 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldı.
Güzelyurt ilçesi Selime beldesinden başlayan yürüyüş, Kapadokya'nın Aşıklı Höyük köyünde sona erdi.
Kadınlar, 'kadına şiddete hayır' yazan pankart ve turuncu maskelerle şiddeti protesto etti.
Yürüyüşün sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nden Sevgi Akbulut, "Farkındalık yürüyüşümüz Selime beldesinden başlayıp Aşıklı Höyük’e kadar sürdü. Milattan önce 10 bin yılına kadar tarihi olan bir alanda son buldu. Burada hem doğal güzelliklerimizi ve tarihimizi keşfetmeyi hem de kadına yönelik şiddete farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi.
Etiketler: Aksaray Kadına Şiddet
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