Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 17:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta ticari taksi direğe çarptı
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak’ta kontrolden çıkan ticari taksi, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Araç adeta kâğıt gibi katlandı.
Zonguldak’ın Kozlu sahil yolu mevkisinde yaşanan kazada Hyundai marka ticari araç kontrolden çıktı. Ardından refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Kazada otomobil adeta kâğıt gibi katlandı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, aracı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Trafik ekiplerinin çevre güvenliği aldığı kazaya Kozlu İtfaiyesi müdahale etti.
Araç, çekici vasıtasıyla kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Zonguldak
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