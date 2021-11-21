Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evin bahçesine devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Karapınar Mahallesi'nde D.G.Ö. (46) idaresindeki 41 K 0768 plakalı otomobil, Küme Evler mevkisinde evin bahçesine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki M.Ö. (47) ve E.Ö. (13), ambulanslarla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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