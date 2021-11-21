Çobançeşme Mahallesi Kalender Sokak üzerinde park halinde bulunan kağıt yüklü kamyonet henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler, iki kamyonete daha sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahele edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Kağıt toplayıcılarına ait oldukları öğrenilen 3 kamyonet kullanılamaz hale geldi.