Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 17:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Park halindeyken yanan 3 kamyonet küle döndü
İstanbul Bahçelievler'de park halindeki kağıt yüklü kamyonette başlayan yangın, yanında bulunan iki kamyonete daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Çobançeşme Mahallesi Kalender Sokak üzerinde park halinde bulunan kağıt yüklü kamyonet henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen alevler, iki kamyonete daha sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahele edilen yangın kısa sürede söndürüldü.
Kağıt toplayıcılarına ait oldukları öğrenilen 3 kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
Sıradaki Haber
Evin bahçesine devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz