Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 05:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.
İrem Durmaz Akkurt (29) idaresindeki 34 HY 6811 plakalı otomobil ile Ramazan Akdemir (45) kontrolündeki 68 ACD 483 plakalı otomobil, Çiftlik Mahallesi 116. Cadde'de çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerle birlikte araçlardaki Dilan Akgül (15), Tuğba Akdemir (35) ve Süleyman Akkurt (26) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Aksaray Trafik Kazası
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