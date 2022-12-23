Şammaz Yılmaz idaresindeki hafif ticari araç, Çiftlik Mahallesi'nde Emin Çimen yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın motoru yaklaşık 100 metreye savruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Sude Yılmaz yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.