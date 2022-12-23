Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta yoğun sis
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte geceden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.
Adana, Kayseri ve Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Sürücüler, araçlarının farlarını yakarak kara yolunda ilerleyebildi.
Yetkililer, sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.
Etiketler: Kahramanmaraş
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